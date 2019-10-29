Состоялся медиатур в специальные классы для одаренных детей - ФОТО

29 октября в специальные классы для одаренных детей в школе-лицее номер 220 в Баку был организован медиатур.

Цель медиатура - информирование средств массовой информации об образовательном процессе в этих классах. Было отмечено, что в прошлом учебном году в 47 общеобразовательных учреждениях для детей 7-8 классов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдашского, Бардинского, Хачмазского, Губинского, Шекинского, Шамкирского, Загатальского, Кюрдамирского, Агджабединского, Исмаиллинского, Габалинского и Сабирабадского районов было создано 60 спецклассов.

В 2019-2020 учебном году охват проекта расширился. Сейчас функционируют 162 спецкласса в 47 районах. В общей сложности около 4000 учеников продолжают обучение в этих классах. Отметим, что в данных классах получают образование учащиеся, показавшие хорошие результаты на предметной олимпиаде, а также ученики, прошедшие для этого специальный экзамен. Учебный план в специальных классах отличается от других классов. Для повышения квалификации учителей, преподающих в классах, в течение года проводятся семинары и лекции.