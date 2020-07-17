Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Грузии

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17 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МИД, грузинский коллега поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на пост министра иностранных дел Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о широком спектре стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией и подчеркнули, что приложат все усилия для дальнейшего укрепления этих связей.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего грузинского коллегу о попытке нападения вооруженных сил Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы и ее предотвращении, а также о сохраняющейся напряженной ситуации в регионе. Он также подчеркнул важность обеспечения неприкосновенности международно-признанных границ.

Натали Александрова