Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

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17 июля министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе телефонного разговора министр Мухаммед Джавад Зариф поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел Азербайджанской Республики и пожелал ему успехов в работе.

Министры обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двусторонних отношений, основанных на сильных исторических и культурных корнях.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность обеспечения мира и безопасности в регионе и проинформировал своего коллегу о военной провокации армянских вооруженных сил в направлении Товузского района приграничного региона и нынешней напряженной ситуации.

Было подчеркнуто, что только вывод оккупационных армянских вооруженных сил из оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома могут обеспечить прочный мир, безопасность и процветание в регионе. В связи с этим министр Джейхун Байрамов поблагодарил Иран за его позицию по поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Министр Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что его страна всегда готова помочь в достижении прогресса в урегулировании конфликта.

Натали Александрова