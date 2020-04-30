Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Закиром Гараловым

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 апреля провел телефонный разговор с Закиром Гараловым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Пресс-службу Президента АР, в ходе телефонного разговора глава государства подчеркнул, что Закир Гаралов, срок полномочий которого в качестве генерального прокурора истек, добросовестно служил принципам государственности общенационального лидера Гейдара Алиева на этом посту, отметил его работу по улучшению деятельности органов прокуратуры и в период своего президентства.

Выразив глубокую благодарность за оценку его деятельности, Закир Гаралов сказал, что всегда будет поддерживать успешную политику, проводимую Президентом Азербайджана.

1news.az