Состояние двух граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в Ставрополье, остается тяжелым

Из восьми граждан Азербайджана, которых госпитализировали в результате ДТП с микроавтобусом в Ставрополье, состояние двух пострадавших остается тяжелым, остальных шестерых — средней тяжести.

Как сообщает 1news.az, об этом передают российские СМИ со ссылкой на Минздрав Ставропольского края.

ДТП произошло вечером в понедельник, 4 ноября, на автодороге Светлоград-Благодарный-Буденновск, по которой микроавтобус с девятью пассажирами следовал маршрутом из Ростова-на Дону в Баку. В салоне микроавтобуса находились граждане Азербайджана.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля «Лифан», который, пытаясь совершить маневр, на 78-м километре автодороги врезался в микроавтобус «Форд-Транзит». После этого микроавтобус «улетел» в кювет, где врезался в дерево.

Пострадавших граждан госпитализировали в Благодарненскую районную больницу.

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