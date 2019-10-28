Сотрудникам Азербайджанского государственного академического национального драмтеатра присвоены почетные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
По случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:
«Народный артист»
Абдуллаеву Кязыму Энвер оглу
Нурзаде Али Гайыб оглу
«Заслуженный артист»
Абдуллаеву Матлабу Фатали оглу
Бабаевой Амине Агагусейн гызы
Бахтиярову Рашаду Бахрам оглу
Гараеву Эльнару Джафар оглу».
1news.az