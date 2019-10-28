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Сотрудникам Азербайджанского государственного академического национального драмтеатра присвоены почетные звания

Сегодня в 22:30 ~ 1 минута на чтение 200
Сотрудникам Азербайджанского государственного академического национального драмтеатра присвоены почетные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

По случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:

«Народный артист»

Абдуллаеву Кязыму Энвер оглу

Нурзаде Али Гайыб оглу

«Заслуженный артист»

Абдуллаеву Матлабу Фатали оглу

Бабаевой Амине Агагусейн гызы

Бахтиярову Рашаду Бахрам оглу

Гараеву Эльнару Джафар оглу».

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