Сотрудники аппарата военного атташе АР в Беларуси навестили мать Национального героя Азербайджана - ФОТО

Военный атташе АР в Беларуси, полковник Эльшан Рагимов и его помощник, полковник-лейтенант Айдын Рагимов в преддверии Нового года навестили мать павшего в боях за территориальную целостность нашей страны Национального героя Азербайджана майора Анатолия Давидовича - Киму Давидович, которая проживает в городе Слуцк.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, матери героя были переданы новогодние поздравления министра обороны Азербайджана, особо подчеркнуто, что мать героя всегда находится в центре внимания руководства нашей страны.

Была посещена могила и почтена память Национального героя Азербайджана.

Сотрудники аппарата военного атташе ознакомились со ремонтными работами в доме К.Давидович, за чайным столом поинтересовались состоянием ее здоровья и проблемами, а также вспомнили героические поступки, годы молодости и службы А.Давидовича. Было подчеркнуто, что память о Национальном герое всегда с уважением чтится в обеих странах и впредь останется в сердце азербайджанского народа.

Мать героя, в свою очередь, выразила признательность главе нашего государства и руководству Министерства обороны за уважение к памяти ее сына, а также за проявленные к ней внимание и заботу.

Эльшан Рустамов, Э.Т.