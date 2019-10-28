Сотрудники Азербайджанского государственного академического национального драмтеатра награждены «Почетными дипломами Президента Азербайджана»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
По случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане наградить «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» следующих лиц:
Джафарову Бести Али гызы
Асадову Малейку Алифага гызы
Мустафаеву Лалазар Башир гызы
Новруза Рамиза Гаввам оглу».
1news.az