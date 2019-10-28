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Сотрудники Азербайджанского государственного академического национального драмтеатра награждены «Почетными дипломами Президента Азербайджана»

Сегодня в 23:03 ~ 1 минута на чтение 176
Сотрудники Азербайджанского государственного академического национального драмтеатра награждены «Почетными дипломами Президента Азербайджана»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

По случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане наградить «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» следующих лиц:

Джафарову Бести Али гызы

Асадову Малейку Алифага гызы

Мустафаеву Лалазар Башир гызы

Новруза Рамиза Гаввам оглу».

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