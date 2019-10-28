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Сотрудники Азербайджанского государственного академического национального драмтеатра удостоены наград

Сегодня в 23:20 ~ 1 минута на чтение 89
Сотрудники Азербайджанского государственного академического национального драмтеатра удостоены наград

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

По случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане наградить следующих лиц:

орденом «Шохрат»

Дадашева Рафаэля Мелик оглу

Гулиева Нураддина Азулла оглу

Мелика Рамиза Агарза оглу

медалью «Терегги»

Агавердиеву Месмеханым Аслан гызы

Атакишиеву Матанат Агазаир гызы

Алиеву Мюняввяр Сабир гызы

Гасанова Рафаэля Вагиф оглу

Гусейнова Физули Исмет оглу

Гулиева Эльхана Али Бала оглу

Мамедова Эльнура Мехрали оглу

Мамедова Гаджибабу Исмаил оглу».

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