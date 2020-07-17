Сотрудники Минэкологии и волонтеры сдали кровь для больных детей – ФОТО

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Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также эковолонтеры сдали кровь, чтобы помочь людям (в частности, детям), страдающим талассемией и гемофилией.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов АР Ирада Ибрагимова, они приняли участие в данной акции, следуя правилам особого карантинного режима.

Целью акции, помимо помощи людям, страдающим талассемией и гемофилией, было и оказание моральной поддержки азербайджанской армии.

Банком крови Национального центра гематологии и трансфузиологии кровь у добровольных доноров была взята после тщательной проверки их здоровья. Минэкологии призывает всех, кому позволяет здоровье, присоединиться к этой акции.

Тимур Рзаев