Сотрудники SOCAR награждены в связи с 70-летним юбилеем Нефтяных Камней

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в связи с 70-летним юбилеем Нефтяных камней.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

В связи с 70-летним юбилеем Нефтяных Камней и за заслуги в развитии нефтяной промышленности наградить следующих работников Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики:

орденом «Эмек» 3-й степени

Агаева Багыша Агагулу оглу

Алиева Яшара Ашир оглу

Магеррамова Яшара Узеир оглу

медалью «Терегги»

Абдуллаева Энвера Амираслан оглу

Будагова Аладдина Мухаммед оглу

Амралиева Рафига Мехи оглу

Аскерова Аскера Акбер оглу

Исмаилова Рагимуллу Дадаш оглу

Мустафаева Иззята Мехти оглу

Тагиева Мардана Мирза оглу».

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