Создайте самую безопасную цифровую среду с помощью Azercell Kids!

Ведущий оператор мобильной связи инициирует еще один цифровой проект по защите детей от нежелательного интернет-контента.

Успешно продолжая свою социальную ответственность с помощью инновационных технологий, Azercell Telecom в сотрудничестве с DOCOMO Digital, мировым провайдером мобильных коммерческих решений, объявляет эксклюзивный образовательный и развлекательный цифровой контент под названием Azercell Kids (kids.azercell.com).

Учитывая, что более 98% детей в возрасте до восьми лет живут в домах, где используется хотя бы одно мобильное устройство, неудивительно, что за последние 12 месяцев категория приложений Kids & family была загружена более 4,4 млрд раз по всему миру в магазинах Google Play и iOS. Родители в то же время все больше обеспокоены проблемами вокруг неконтролируемого доступа к цифровому контенту и безопасности. Приложение Azercell Kids (kids.azercell.com) было разработано для решения этих проблем при одновременном предоставлении наиболее популярного цифрового контента, отфильтрованного по возрасту детей.

С помощью Azercell Kids будет доступно специальное сочетание местных и глобальных материалов из более чем 40 ведущих брендов, основанное на предпочтениях детей в Азербайджане. В дополнение к полному родительскому контролю Azercell Kids также предложит родителям панель управления использованием для мониторинга времени, затраченного детьми. Azercell Kids доступно как через Интернет, так и в качестве приложения iOS или Android. Абоненты Azercell, как пользователи фактурной, так и нефактурной линии, могут с легкостью подключиться к Azercell Kids.

Чтобы активировать услугу, достаточно набрать на экране телефона короткий номер *304# YES и скачать Azercell Kids через AppStore или GooglePlay market. Активировав приложение Azercell Kids, абоненты смогут в течение семи дней пользоваться услугой бесплатно, а за последующие дни у них будет вычитываться 0.35AZN за каждый день соответственно.

Azercell всегда уделял большое внимание вопросам кибербезопасности и безопасного использования Интернета, продолжая масштабные тренинги на тему «Интернет-безопасность и цифровое гражданство» с целью повышения осведомленности и эффективности в этой области.

Получить дополнительную информацию можно, обратившись в [email protected]

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения - 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн-обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 районов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов İnvestors in People.

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