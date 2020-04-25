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Создайте свой онлайн магазин и продавайте товары в любую точку мира - ВИДЕО

Сегодня в 15:16 ~ 1 минута на чтение 356
Создайте свой онлайн магазин и продавайте товары в любую точку мира - ВИДЕО
Технология Brandonline от CUBICS максимально облегчит переход вашего бизнеса в онлайн-сегмент и реализует весь процесс в кратчайшие сроки. 
 
Оформив заказ, вы получаете:  
 
•брендовый интернет-магазин,  
 
•готовые к использованию мобильные приложения на базе операционных систем Android и IOS,  
 
•полный каталог ваших продуктов с фото и подробным описанием,  
 
•Подключение онлайн оплаты посредством местных и иностранных кредитных карт, тем самым существенно расширяя клиентскую базу. 
 
И все это - всего лишь малая часть всего функционала!  
 
Получите более подробную информацию о технологии Brandonline на сайте: www.brandonline.az и по номеру: (+994 12) 4801574. 
 

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