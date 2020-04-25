Создайте свой онлайн магазин и продавайте товары в любую точку мира - ВИДЕО

Технология Brandonline от CUBICS максимально облегчит переход вашего бизнеса в онлайн-сегмент и реализует весь процесс в кратчайшие сроки.
Оформив заказ, вы получаете:
•брендовый интернет-магазин,
•готовые к использованию мобильные приложения на базе операционных систем Android и IOS,
•полный каталог ваших продуктов с фото и подробным описанием,
•Подключение онлайн оплаты посредством местных и иностранных кредитных карт, тем самым существенно расширяя клиентскую базу.
И все это - всего лишь малая часть всего функционала!
Получите более подробную информацию о технологии Brandonline на сайте: www.brandonline.az и по номеру: (+994 12) 4801574.