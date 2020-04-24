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#СпасибоДокторам: EMIN и звезды российской эстрады спели о медиках, борющихся с коронавирусом – ВИДЕО   

24 Апреля, 2020 в 12:50 ~ 1 минута на чтение 789
#СпасибоДокторам: EMIN и звезды российской эстрады спели о медиках, борющихся с коронавирусом – ВИДЕО   
В Сети презентована песня #СпасибоДокторам, автором слов и музыки которой является участник российского шоу «Голос» Брендон Стоун, который принял участие и в записи трека. 
 
Песня #СпасибоДокторам стала своеобразным выражением благодарности борющимся с коронавирусом врачам от музыкального телеканала «Жара» и популярных артистов, призывающих всех оставаться дома и таким образом помогать медикам, которых называют героями.  
 
В записи песни приняли участие народный артист Азербайджана EMIN и звезды российской эстрады Николай Басков, Стас Михайлов, Слава, Artik & Asti, Ирина Дубцова, Александр Панайотов, Любовь Успенская и Наргиз Закирова. 
 
 
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В.Ф, Г.Р.

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