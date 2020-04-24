СпасибоДокторам: EMIN и звезды российской эстрады спели о медиках, борющихся с коронавирусом – ВИДЕО   

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В Сети презентована песня #СпасибоДокторам, автором слов и музыки которой является участник российского шоу «Голос» Брендон Стоун, который принял участие и в записи трека.

Песня #СпасибоДокторам стала своеобразным выражением благодарности борющимся с коронавирусом врачам от музыкального телеканала «Жара» и популярных артистов, призывающих всех оставаться дома и таким образом помогать медикам, которых называют героями.

В записи песни приняли участие народный артист Азербайджана EMIN и звезды российской эстрады Николай Басков, Стас Михайлов, Слава, Artik & Asti, Ирина Дубцова, Александр Панайотов, Любовь Успенская и Наргиз Закирова.