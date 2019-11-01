Спикер Госдумы России посетит Армению

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин 4-5 ноября посетит Армению с рабочим визитом, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что Володин примет участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

В рамках визита спикер Госдумы проведет двусторонние встречи.

Володин – председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ. 5 ноября под его председательством в Ереване состоится 12-е пленарное заседание ПА ОДКБ.

Ранее спикер Госдумы России выступил с предложением провести очередное заседание Совета ПА ОДКБ и 12-го пленарного заседания ПА ОДКБ осенью нынешнего года в Ереване.

А.А.