США и Евросоюз приветствуют освобождение Ильгара Мамедова и Расула Джафарова 

~ 2 минуты на чтение 678

Посольство США в Азербайджане, а также Внешнеполитическая служба Евросоюза (EEAS) приветствуют решения Верховного суда Азербайджана о безусловном освобождении председателя партии REAL Ильгара Мамедова и правозащитника Расула Джафарова в соответствии с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и взаимодействия на благо наших народов», - говорится в сообщении посольства США.

Евросоюз, также подтверждая намерение к продолжению сотрудничества и диалога с Азербайджаном во имя развития демократии и прав человека в стране, ожидает от азербайджанской стороны дальнейших шагов по претворению в жизнь всех решений ЕСПЧ.

Кассационные жалобы Ильгара Мамедова и Расула Джафарова были рассмотрены пленумом Верховного суда Азербайджана в четверг, 23 апреля. Уголовные дела в отношении обоих обвиняемых были прекращены на оправдательных основаниях.

Ильгар Мамедов обвинялся в участии в беспорядках в Исмаиллы в январе 2013 года и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Расул Джафаров обвинялся в присвоении и подделке документов, за что был приговорен к 6,5 годам тюремного заключения.

На основании оправдательных решений Верховного суда от 23 апреля за причиненный моральный ущерб Расулу Джафарову будет выплачена компенсация в размере 57 400 AZN, Ильгару Мамедову – в размере 234 тысяч AZN.

Ранее в поддержку решения об освобождении Ильгара Мамедова и Расула Джафарова высказались Совет Европы и Великобритания.

«Заслуживает одобрения тот факт, что сегодня Верховный суд Азербайджана оправдал Ильгара Мамедова и Расула Джафарова, - говорится в заявлении генсекретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. - Совет Европы всегда готов к еще большему расширению сотрудничества с Азербайджаном».

сообщении посольства Великобритании отмечается: «Мы поддерживаем дальнейшие позитивные шаги по выполнению постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также принятию мер по обеспечению свободы слова и выражения. В эти трудные времена особенно важно услышать весь спектр мнений и взглядов».

Елена Остапенко, Э.Т.