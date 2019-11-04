США увеличили размер финансовой помощи Армении на 40%, до $60 млн

Размер финансового содействия США Армении в 2019 году увеличен на 40%, составив $60 млн.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу посольства США, кроме программ по линии Госдепартамента и Агентства международного развития, финансирование включает в себя также программы департамента энергетики, лесного хозяйства, обороны.

США содействуют Армении в борьбе с коррупцией, развитии демократии, безопасности, энергетике, образовании, в сферах по правам человека, правосудия, гражданского общества.

«США за последние 27 лет содействовали Армении в развитии демократических процессов и развитии демократических институтов. С гордостью сообщаем, что в этом году содействие составляет более чем $60 млн», - заявила посол США в Армении Лин Трейси.

А.А.