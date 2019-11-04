США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана.

Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.

Кроме того, в санкционном списке фигурируют девять имен. Одно из них — Моджтаба Хаменеи 1969 года рождения — может принадлежать сыну аятоллы Али Хаменеи.

В 2015 году Иран и международная "Шестерка" (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) достигли Совместного всеобъемлющего плана действий. Сделка предусматривала снятие санкций против Тегерана в ответ на ограничение иранской ядерной программы.

Однако в 2018 году президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Ирана.

РИА Новости