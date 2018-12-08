Стала известна погода на завтра: снова будет дождь

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

В течение дня ожидаются дожди, вечером местами интенсивного характера. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 8-10, днем -11-14 градусов тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 11-13 градусов тепла.

В регионах будет преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне временами ожидается дождь, который местами примет интенсивный характер.

В отдельных районах ночью и утром ожидается туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью - 4-9, днем - 14-19 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

А.А., М.К.