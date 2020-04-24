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Стали известны новые подробности в деле азербайджанца, найденного мертвым в США – ФОТО  

Сегодня в 11:37 ~ 2 минуты на чтение 378
Стали известны новые подробности в деле азербайджанца, найденного мертвым в США – ФОТО  
23 апреля стало известно о том, что в Южной Каролине азербайджанец Сеймур Гусейнов найден мертвым в автомобиле.  
 
Новостью о смерти С.Гусейнова в социальной сети Facebook поделились его друзья, о чем более подробно читайте по ссылке – отмечалось, что для отправки тела покойного в Азербайджан друзья начнут сбор нужных для этого средств с помощью краудфандинговой платформы GoFundMe. 
 
Но, как оказалось, этого им делать не придется, так как все расходы в этом вопросе на себя возьмет Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана, о чем в Facebook сообщает друг покойного Фархад Алекперзаде, отмечая следующее: «После публикации новости о смерти Сеймура со мной связались из Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и заявили, что все расходы по отправке тела на Родину комитет возьмет на себя». 
 
Ф.Алекперзаде подчеркивает, что связал сотрудников Госкомитета с семьей покойного друга, и в данный момент сотрудники комитета, а также посольства Азербайджана работают над решением данного вопроса. 
 
«Также о возможной помощи заявляют и наши соотечественники, проживающие в Южной Каролине. В течение двух дней активно вопросом занимается и община в Колорадо и Флориде – покойный жил в двух штатах, где у него много друзей», - рассказывает Ф.Алекперзаде, отмечая следующее: «Расскажу о результатах следствия сразу, как они будут оглашены. Сейчас же главная цель — это доставить труп матери, у которой он был единственным ребенком».  
 
Отметим, что возможной причиной смерти Сеймура Гусейнова является отравление газом. 
 
 
 
 
1news.az

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