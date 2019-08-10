Стало известно, какую компенсацию за Неймара хочет получить «ПСЖ» от «Барселоны»

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово продать нападающего Неймара «Барселоне», если каталонцы отдадут за него вингера Филиппе Коутиньо и защитника Нелсона Семеду, а также заплатят € 50 млн, сообщает Goal.

Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, но клубы по-прежнему не могут договориться о трансфере. Ранее стало известно, что приобрести 27-летнего бразильца может мадридский «Реал».