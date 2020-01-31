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Стало известно количество аккредитованных на парламентские выборы наблюдателей

Сегодня в 20:35 ~ 1 минута на чтение 222
Стало известно количество аккредитованных на парламентские выборы наблюдателей

До настоящего времени на внеочередные выборы в Милли Меджлис аккредитацию прошли 842 международных наблюдателя.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии заявил ее председатель Мазахир Панахов.

По его словам, число местных наблюдателей достигло 64,048 тыс. человек.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А., М.К.

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