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Стало известно количество кандидатов, желающих принять участие в муниципальных выборах

Сегодня в 18:36 ~ 1 минута на чтение 265
Стало известно количество кандидатов, желающих принять участие в муниципальных выборах

До сегодняшнего дня в ЦИК обратились 8 128 человек для выдвижения своих кандидатур на участие в муниципальных выборах.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании ЦИК заявил его председатель Мазахир Панахов.

По его словам, ЦИК утвердила кандидатуры 2896 человек для участия в муниципальных выборах. Заявления других рассматриваются со стороны ЦИК.

Напомним, что муниципальные выборы пройдут в Азербайджане 23 декабря. В последний раз муниципальные выборы были проведены 23 декабря 2014 года.

Эльшан Рустамов, М.К.

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