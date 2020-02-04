Стало известно, с кем на самом деле встречается Леди Гага: это не Брэдли Купер – ФОТО – ВИДЕО

Одна из самых эпатажных артисток современности, певица и актриса Леди Гага сделала заявление о переменах в личной жизни, показав миру своего нового возлюбленного.

Напомним, что долгое время ходили слухи о романе Леди Гаги с бывшим гражданским мужем супермодели Ирины Шейк, актером Брэдли Купером, являвшимся ее партнером по фильму «Звезда родилась». Но певица заявила о том, что любовная история с Б.Купером была ими разыграна для привлечения внимания к проекту, о чем подробнее читайте здесь.

Как оказалось, Леди Гага состоит в отношениях, которые перестала скрывать после того, как в СМИ попали ее фотографии с новым возлюбленным, сделанные в момент, когда пара посетила Супербоул – нижеприведенные кадры были опубликованы изданием Daily Mail.

Спутником певицы оказался выпускник Гарвардского университета Майкл Полански, ранее работавший предпринимателем, а сейчас он ведет благотворительные проекты компании Parker Group, созданной сооснователем Facebook Шоном Паркером.

О том, что Леди Гага и М.Полански не просто друзья, стало понятно из ее последней публикации в Instagram – на фото в социальной сети звезда заснята в объятиях выпускника Гарварда; кадр исполнительница сопроводила следующим комментарием: «Мы отлично повеселились в Майами. Люблю вас, мои маленькие монстры и фанаты, вы лучшие!»

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Ф.В, Г.Р.