Стало известно, сколько политических партий изъявили желание участвовать в муниципальных выборах

Количество политических партий, на данный момент изъявивших желание участвовать в муниципальных выборах, достигло 11.

Как передает 1news.az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии сообщил ее председатель Мазахир Панахов.

Были зарегистрированы полномочные представители Партии гражданской солидарности. Ранее изъявили желание участвовать в выборах правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА), Азербайджанская партия демократических реформ, Социал-демократическая партия Азербайджана, Партия великого возрождения, партия «Умид» и другие.

Также было указано, что на сегодняшний день 23768 граждан в связи с выдвижением своих кандидатур обратились в окружные избирательные комиссии для участия в муниципальных выборах.

Напомним, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 23 декабря. В 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15156 членов. Выборы охватят 118 избирательных округов, за исключением 7 округов в оккупированных районах.

Последний раз муниципальные выборы проводились в Азербайджане 23 декабря 2014 года. Согласно Избирательному кодексу срок полномочий членов муниципалитетов составляет 5 лет.

Эльшан Рустамов, Г.Р.