Стартовали онлайн интеллектуальные соревнования среди школьников

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Стартовал онлайн-межшкольный интеллектуальный конкурс "Фибоначчи". Всего в первой игре, стартовавшей 24 апреля, примут участие 75 команд (около 500 человек) из Баку, Сумгайыта и Хырдалана.

Конкурс проводится в основном среди учащихся VIII-XI классов. А в следующих играх смогут также принять участие учащиеся из других регионов.

Также среди школьников планируется проведение интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?» в онлайн формате. Ожидается, что 25 апреля в пробной версии игры примут участие более 50 команд.

Следует отметить, что основной целью проведения подобных игр является обеспечение детям на время карантина эффективного и полезного досуга.

Не секрет, что интеллектуальные игры тренируют память, развивают мышление и особенно такая деятельность полезна для школьников, ведь у ребят, увлекающихся интеллектуальными играми, есть много преимуществ: развитие логического мышления, расширение кругозора, повышение эрудиции, формирование навыков командной работы, развитие нестандартного и творческого мышления, формирование и развитие коммуникативных навыков.

Сабина Эсетова