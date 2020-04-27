Статистика на 27 апреля: 33 человека заболели коронавирусом, 23 вылечились

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В понедельник, 27 апреля, в Азербайджане выявлено 33 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, один пациент (1960 года) скончался.

В то же время 23 человека излечились от COVID-19 и отпущены домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 494 больных коронавирусом. Состояние 17 из них тяжелое, 26 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1678 случаев заражения коронавирусом. 1162 человека выздоровели, 22 – скончались. 494 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 128 тысяч 807 тестов на выявление коронавируса.

Тимур Рзаев