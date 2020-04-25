1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Стоимость обслуживания в межбансковских платежных системах снизят вдвое 

Сегодня в 16:04 ~ 1 минута на чтение 301
Стоимость обслуживания в межбансковских платежных системах снизят вдвое 
До 1 октября нынешнего года в Азербайджане предусматриваются меры по снижению до 50% стоимости обслуживания в межбанковских платежных системах, снижению тарифов по платежным услугам, оказываемым клиентам банков, а также снижению до 50% тарифов по приему платежных карт предпринимателей.  
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, это предусмотрено в Плане мероприятий, подготовленных Центробанком в связи с пандемией с учетом рекомендаций Совета по финансовой стабильности. 
 
Такое решение было принято с целью стимулирования безналичных платежных услуг, учитывая негативное влияние на показатели использования платежных услуг, снижения экономической активности, уменьшения доходов бизнеса и домашних хозяйств. 
 
Тимур Рзаев

301

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены