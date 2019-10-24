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«Столб переломил его пополам»: Жуткая смерть мотоциклиста в Баку – ВИДЕО

Сегодня в 17:00 ~ 1 минута на чтение 450
«Столб переломил его пополам»: Жуткая смерть мотоциклиста в Баку – ВИДЕО

Детям и слабонервным людям смотреть видео не рекомендуется.

Тяжелое ДТП, произошедшее на улице Гурбана Аббасова в Сабаильском районе Баку (поселок Баилов), было заснято камерой наблюдения Службы «Безопасный город».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, 8 октября 30-летний Эльвин Исмаилов на своем мотоцикле ехал в направлении поселка и намеревался повернуть на улицу Г.Аббасова.

Однако мотоциклист не справился с управлением, в результате чего врезался в бордюр, а затем ударился о фонарный столб, который буквально переломил его пополам.

Молодой мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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