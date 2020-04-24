Страх и растерянность перед коронавирусом: В Азербайджане сотни человек обратились за психологической помощью 

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Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана успешно оказывает психологическую помощь тем, кто находится дома из-за карантинного режима.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, майор Гюльчин Мехдиева, для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в республике под руководством Президента Ильхама Алиева проводятся масштабные мероприятия.

В рамках этих мероприятий МЧС с 8 апреля открыло «горячую линию» психологической помощи. В случае, если у граждан на карантине возникают какие-то психологические проблемы, или им просто нужна моральная поддержка, то они, позвонив на номер МЧС «112», могут получить необходимую помощь.

«Горячая линия» психологической помощи МЧС действует 24 часа в сутки. И с начала ее деятельности 12 психологов уже оказали помощь 550 позвонившим гражданам, испытывавшим страх, панические настроения, психологическую напряженность, растерянность, тревогу за пожилых родителей, а также тем, кто с трудом переживает нарушение привычного им образа жизни и работы.

Все эти люди поблагодарили психологов МЧС за помощь.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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