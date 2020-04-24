1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Страх и растерянность перед коронавирусом: В Азербайджане сотни человек обратились за психологической помощью 

24 Апреля, 2020 в 15:59 ~ 1 минута на чтение 688
Страх и растерянность перед коронавирусом: В Азербайджане сотни человек обратились за психологической помощью 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана успешно оказывает психологическую помощь тем, кто находится дома из-за карантинного режима. 
 
Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, майор Гюльчин Мехдиева, для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в республике под руководством Президента Ильхама Алиева проводятся масштабные мероприятия. 
 
В рамках этих мероприятий МЧС с 8 апреля открыло «горячую линию» психологической помощи. В случае, если у граждан на карантине возникают какие-то психологические проблемы, или им просто нужна моральная поддержка, то они, позвонив на номер МЧС «112», могут получить необходимую помощь. 
 
«Горячая линия» психологической помощи МЧС действует 24 часа в сутки. И с начала ее деятельности 12 психологов уже оказали помощь 550 позвонившим гражданам, испытывавшим страх, панические настроения, психологическую напряженность, растерянность, тревогу за пожилых родителей, а также тем, кто с трудом переживает нарушение привычного им образа жизни и работы. 
 
Все эти люди поблагодарили психологов МЧС за помощь.  
 
Тимур Рзаев, Э.Т. 
 
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: 

МЧС Азербайджана открыло психологическую помощь для тех, кто на карантине

688

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены