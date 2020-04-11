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Страны ОПЕК+ начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти

Сегодня в 09:55 ~ 4 минуты на чтение 274
Страны ОПЕК+ начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти

Страны альянса ОПЕК+, совокупно контролирующие около 40% мировой нефтяной добычи, с 1 мая сокращают ее почти на 10 млн б/с, чтобы избежать коллапса на рынке нефти.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, объем ограничений беспрецедентен — каждая страна в соглашении, включая Россию, в течение мая-июня «пожертвует» примерно 20% добычи. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, всем участникам сделки в этот раз придется полностью соблюдать условия договоренностей, поскольку фактически на карту поставлен вопрос выживания.

Пандемия вызвала сильнейшее в истории падение потребления энергоресурсов в мире. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в апреле упал на 29 млн б/с.

Скопившийся гигантский переизбыток нефти может заполнить все имеющиеся в мире хранилища уже в мае, если не предпринять срочных мер, предупреждали в ОПЕК.

Цена нефти Brent под давлением этих факторов опускалась до $20 за баррель.

Повод для оптимизма у инвесторов появился еще в середине апреля, когда Россия и Саудовская Аравия наконец преодолели фазу разногласий и возобновили уже отработанный годами механизм сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Однако их попытка привлечь к добровольному снижению добычи США, Канаду, Бразилию и Норвегию не совсем удалась. Сокращать добычу организованно во второй половине 2020 года согласилась только Норвегия. США и Канаду также ждет падение производства нефти, но оно будет носить скорее органический характер.

По оценке МЭА, общий вклад нефтеэкспортеров, не входящих в ОПЕК+, в сокращение добычи может составить не более 2,5 млн б/с. Таким образом, даже общих усилий крупных производителей нефти будет недостаточно, чтобы полностью покрыть дисбаланс спроса и предложения во втором квартале. Впрочем, это и не было целью договоренностей ОПЕК+, считают аналитики центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

По сути дела, соглашение так и было задумано, чтобы избежать немедленного переполнения хранилищ, но не более. Апрельские договоренности ОПЕК+ и G20, по аналогии с карантинными мерами, не излечат болезни, но помогут растянуть ее последствия во времени.

Эксперты согласны с этим выводом. «На нормализацию уровня заполненности хранилищ после начала восстановления спроса в итоге может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет», — считает директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен дает на расчистку затоваренного рынка не менее полугода.

В этом свете актуальным становится вопрос о дисциплине исполнения договоренностей, которую в прежние времена удавалось соблюдать отнюдь не всем странам ОПЕК+. С 2017 года, когда начали работать ограничения по добыче в ОПЕК+, за их исполнением следил специально созданный министерский мониторинговый комитет, который и сейчас продолжит на ежемесячной основе отчитываться о ходе реализации плана.

И хотя общий итог по группе стран почти всегда превышал 100%, известно, что такой результат обеспечивался в основном за счет перевыполнения своих обязанностей Саудовской Аравией и другими ближневосточными странами.

Нарекания по поводу недовыполнения условий время от времени возникали в адрес Ирака, Нигерии и ряда африканских стран. В силу технологических и других причин не всегда свою квоту в соглашении выполняла и Россия. А учитывая беспрецедентный объем сокращения в новом соглашении, у многих наблюдателей возник вопрос о том, смогут ли союзники в полной мере обеспечить выполнение договоренностей в мае-июне?

Сделке в этот раз было уделено очень много внимания со стороны всего мирового сообщества, фактически она состоялась при посредничестве президента США Дональда Трампа и благодаря наличию политической воли со стороны президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, поэтому шансы на то, что условия сделки в целом будут исполняться довольно велики.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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