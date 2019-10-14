Студия «Квартал-95» выступит с концертом в Баку - ФОТО - ВИДЕО

24 октября во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоится концерт популярного украинского юмористического шоу - Студия «Квартал-95».

Организатором концерта является медиа-холдинг Global Media Group.

«Квартал-95» - одна из крупнейших в Европе компаний по производству развлекательного контента. Особый узнаваемый стиль «Квартала-95» - это сочетание хорошего юмора и позитивного взгляда на жизнь, актуальности и острой политической сатиры, а также ориентация на общечеловеческие и семейные ценности.

Компания «Квартал-95» была основана в 2003 году. Основателем и художественным руководителем компании является нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Актеры «Квартала-95» - реальные звезды украинского кино, ТВ и шоу-бизнеса, любимцы многомиллионной аудитории. В компании работают лучшие авторы, сценаристы, режиссеры и продюсеры, имеющие большой опыт в кино и телевидении.

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