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Супруга народного артиста Азербайджана Анна Нетребко: «Ношу только натуральный мех, кожу и ем мясо»

Сегодня в 13:24 ~ 2 минуты на чтение 116
Супруга народного артиста Азербайджана Анна Нетребко: «Ношу только натуральный мех, кожу и ем мясо»

Супруга народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова, народная артистка РФ Анна Нетребко подверглась критике со стороны зоозащитников из-за публикации, сделанной в социальной сети Instagram, сообщает Sputnik Азербайджан.

Оперная певица опубликовала фото с супругом и сыном. Образ Нетребко дополняет большая муфта из натурального лисьего меха, которая и вызвала недовольство ее подписчиков.

В ответ на призыв одной из подписчиц отказаться от ношения меха певица призналась, что «носит только натуральный мех, кожу и ест мясо». Слова Нетребко еще больше разозлили зоозащитников, которые обвинили ее в бессердечности.

Юсиф Эйвазов — лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов, почетной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы «Ла Скала» и Королевской оперы Монте-Карло.

Анна Нетребко — одна из самых одаренных оперных певиц в современной истории России. Среди наиболее ярких ее работ — роли в постановках «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Севильский цирюльник», «Царская невеста», «Дон Жуан», «Риголетто», «Богема» и многие другие. В 2002 году ее выступление в составе Мариинского театра на сцене прославленной Метрополитен Опера в «Войне и мире» произвело настоящий фурор, что принесло певице мировую славу. После этого она стала выступать на самых известных сценах разных стран.

А.А., М.К.

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