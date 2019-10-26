Супруга Президента Пакистана ознакомилась с достопримечательностями Баку - ФОТО

26 октября супруга принимающего участие в XVIII саммите Движения неприсоединения Президента Пакистана Арифа Алви Самина Алви ознакомилась с достопримечательностями Баку.
Знакомство началось с Приморского национального парка. Первая леди Пакистана была проинформирована о Бакинском бульваре.
Затем знакомство продолжилось по улице Юсифа Сафарова. Здесь гостья посетила Музей современного искусства.
В ходе прогулки по городу Самина Алви была проинформирована о Центре Гейдара Алиева, Музейном центре, комплексе Пламенных башен, а также об истории Шехидляр хиябаны.
Знакомство с Баку произвело на гостью богатые впечатления.
АЗЕРТАДЖ