Супруги глав государств и правительств, участвующих в саммите Движения неприсоединения, ознакомились с Национальным музеем ковра - ФОТО

26 октября супруги глав государств и правительств, участвующих в XVIII бакинском саммите Движения неприсоединения ознакомились с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Гости были проинформированы о древнем искусстве ковроткачества нашего народа, его истории, обычаях и традициях. Было отмечено, что коллекция музея, отражающая главные художественные направления азербайджанского искусства ковроткачества, демонстрирует гармонию уникальной красоты, используемых материалов, технику тканья, а также изящных и глубоких художественных особенностей, присущих коврам.

Было сообщено, что в коллекции музея, золотой фонд которого составляют ворсовые ковры, хранятся также редкие безворсовые образцы. Здесь представлены 7 основных ковродельческих школ Азербайджана – Губинская, Бакинская, Ширванская, Гянджинская, Газахская, Карабахская и Тебризская. Ковры украшены стилизованными изображениями людей, животных, птиц, растительными орнаментами, сюжетными мотивами, отражающими жизнь народа.

Сообщалось, что благодаря большому труду первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 16 ноября 2010 года национальное искусство ковроделия включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Наряду с материально-культурным наследием, оригинальная архитектура здания музея, экспозиционные залы с необычными формами произвели на гостей приятные впечатления.

АЗЕРТАДЖ