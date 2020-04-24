Своевременное внедрение ИКТ в образование – результат успеха сегодня - ФОТО

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Последние годы в системе образования Азербайджана можно охарактеризовать как период эффективных реформ, и ситуация с пандемией коронавируса это еще раз доказала.

Целенаправленная, беспрерывная работа по улучшению качества образования в стране послужила тому, что сплочённая команда профессионалов во главе с руководством Минобразования буквально мгновенно адаптировалась к внештатной ситуации, оперативно приняв такие важные решения, как проведение телеуроков, запуск «виртуальной школы», что, кстати говоря, дало существенный толчок в сфере дистанционного образования Азербайджана, ведь после карантина «Виртуальная школа» создаст возможность применять смешанный тип обучения.

Однако всего этого не удалось бы достичь без осуществления комплексных мероприятия с целью внедрения современных технологий в образование и, конечно же, без наших учителей, которые, оперативно перестроившись под новые условия работы, достойно продолжают выполнять свою миссию, несмотря на все трудности.

А ведь всего этого сегодня могло и не быть, если бы 5 лет назад не была приняла Государственная стратегия по развитию образования Азербайджана, где одной из основных задач является повышение авторитета профессии учителя.

За годы принятия Государственной стратегии по развитию образования Азербайджана, утвержденной Президентом страны 24 октября 2013 года, расходы из госбюджета на образование были увеличены более чем на 100 процентов, составив в этом году более 3,155 миллиона манатов, по сравнению с 2013 годом (1,4 млрд манатов). Это еще раз говорит о том, что сфера образования является приоритетным направлением государственной политики. Данные средства используются для реализации реформ и решения задач на всех ступенях образования, которые были прописаны в Госстратегии, в частности для усовершенствования нормативно-правовой базы образования, развития кадрового потенциала, повышения престижа профессии учителя, улучшения материально-технического обеспечения и т.д.

Говоря о важных реформах, несомненно, хочется начать с проделанной работы, направленной на повышение престижа профессии учителя, что привело в последние годы к увеличению интереса к данной профессии. Повышение заработной платы учителей, социальная защита, улучшение условий их работы приводит к тому, что число желающих стать учителем по сравнению с предыдущими годами намного возросло.

Сегодня молодежь осознанно выбирает педагогические вузы, доверяя системе. Механизм приема учителей на работу за последние годы был значительно улучшен с точки зрения прозрачности и объективности. Согласно указу Президента, с 1 сентября 2019 года месячная зарплата учителей увеличилась в среднем на 20 процентов, а среднемесячная зарплата достигла 600 манатов. После этих увеличений число учителей с месячной зарплатой более 1000 манатов составило около 5000 человек. Для учителей, начавших свою педагогическую деятельность в сельских школах, проводятся стимулирующие мероприятия. Наряду с этим, для повышения качественного уровня учителей в соответствии с Госстратегией был предпринят ряд непрерывных комплексных шагов для отбора и обучения учителей, оценки их работы, применен новый механизм приема на работу учителей и работа в этом направлении непрерывно продолжается.

Если мы посмотрим на статистику последних нескольких лет, то станем свидетелями осуществления важных мер по улучшению качества работы педагогов и повышению престижа педагогической профессии. За прошедший период более 150 000 учителей прошли диагностическое оценивание. Возросло число не только желающих стать преподавателями, но и начавших трудовую деятельность в этом направлении. За последние пять лет на работу было принято более 20 000 молодых учителей.

В 2018 году количество выпускников, набравших 500 и более баллов и выбравших профессию учителя, составило 2090 человек. Это в 2,3 раза больше, чем в 2013 году, и на 53,6 процента больше, чем в предыдущем году. В 2018/2019 учебном году в общей сложности 4053 учителя были приняты на работу на бессрочной основе и 4500 – на контрактной основе. Это самый высокий показатель с точки зрения стопроцентного охвата вакантных мест за последние годы. Число претендентов, принявших участие в конкурсе в 2019 году, увеличилось по сравнению с предыдущими годами, а число обратившихся превысило 55 000 человек.

Также важным фактором является то, что сегодня Министерство образования работает над улучшением начальной подготовки учителей в высших учебных заведениях, которые предоставляют педагогическую подготовку. Ведь именно профессиональные кадры являются ведущей силой на пути к развитию и успеху.

Эмилия Аббасова