Табачный скандал: В России задержали армянский борт с контрабандой на сумму более $4 млн

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Сотрудники ФСБ совместно с таможенной службой задержали партию контрафактных сигарет в аэропорту Краснодара, пишут российские СМИ со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Всего было изъято 40 тонн или 2700 коробок сигарет различных брендов с армянским акцизом, а рейс самолета начинался именно из Еревана. Примерная рыночная стоимость груза составляет более 300 млн рублей (более $4 млн).

Задержанный борт, по данным источников, летел из Армении в Афганистан с остановками в Краснодаре и Душанбе.

«Подобная схема ввоза незаконной продукции в Россию довольно широко известна и применяется весьма часто», – считает глава аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

По его словам, этот принцип довольно прост: по документам груз идет через страну транзитом, поэтому внимания к себе привлекает значительно меньше. Но потом в «пунктах остановки» на территории России товар незаметно оседает и растворяется. Документы «закрываются» уже за пределами нашей страны, и формально получается, что груз доставлен, хотя по факту нелегальные сигареты давно уже разошлись по торговым точкам в России.

«Получается обычный «прерванный транзит», который часто используют при ввозе контрафакта из стран ЕАЭС», – резюмирует эксперт.

В настоящий момент борт со всем содержимым на время разбирательств останется в Краснодаре, расследование идет полным ходом.

1news.az