1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Как не убить шефа»: Талех Юзбеков о проблематичности получения справки с места работы - ВИДЕО

Сегодня в 14:37 ~ 1 минута на чтение 1220
«Как не убить шефа»: Талех Юзбеков о проблематичности получения справки с места работы - ВИДЕО

Известный азербайджанский видеоблогер и актер Талех Юзбеков представил на своем YouTube канале очередной ролик, в котором затронул тему получения справки с места работы.

Герой Т.Юзбекова планирует купить автомобиль, за который уже внес задаток, и собирается взять банковский кредит, для чего ему необходимо получить справку с места работы, что в итоге оказывается проблематично.

То шефа нет на месте, то происходит что-то еще из ряда вон выходящее, к примеру, перестает писать ручка, которой нужно поставить подпись, из-за чего справку так и не удается получить – к каким возможным негативным последствиям (нападение на шефа и т.д.) все это может привести, Т.Юзбеков показал в ролике, получившем название «Arayış» (Справка).

В ролике также показано, каким образом можно с легкостью получить справку с места работы – сделать это можно с помощью одного клика на сайте my.gov.az, как все это происходит, смотрите в нижеприведенном видео.

В.Ф, Г.Р.

1 220

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены