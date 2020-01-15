Танцевальная терапия: Пожилых жителей Баку знакомят с концепцией «активного старения» - ФОТО

Доказано, что танцы являются одним из наиболее эффективных методов, чтобы сохранить здоровье, гибкость и подвижность тела на долгие годы и быть в хорошей форме даже в пожилом возрасте.

Отсюда и термин – танцевальная терапия как психотерапевтическое использование движений тела для поддержки психических, эмоциональных и физических функций организма.

Танцевальная терапия также помогает снять стресс, улучшить самочувствие, повысить самооценку, развивать креативные способности.

Эту концепцию было решено использовать и пропагандировать среди жителей Баку пожилого возраста в рамках международного проекта «Создание общества для всех возрастов», который осуществляют совместно Фонд народонаселения ООН (UNFPA) и Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

Так, в середине января в одной из танцевальных студий Баку состоялось занятие танцами для пожилых людей в рамках этого совместного проекта.

Мероприятие стало продолжением серии общественных встреч, организованных в рамках проекта с конца прошлого года с целью информирования населения о концепции активного старения и пропаганды активного образа жизни среди пожилых людей. Ранее аналогичные встречи с местными пенсионерами проводились в Мингячевире и Лянкяране.

Проект «Создание общества для всех возрастов» представляет собой инновационную социальную инициативу и включает в себя разработку первого национального индекса активного старения, организацию в регионах страны общественных встреч с пожилыми людьми, проведение мероприятий по повышению осведомленности об идее активного старения, а также реализацию ряда мероприятий, предусмотренных для пожилых лиц.

В перечень таких мероприятий может войти организация компьютерных курсов для поддержания технической грамотности людей старшего возраста в век стремительно развивающихся технологий, создание аудиокниг и электронной библиотеки и даже социального телефонно-справочного центра для пожилых людей и многое другое.

Проект охватывает 2019–2021 годы и осуществляется в тесном сотрудничестве с ASAN xidmət, Госкомстатом, Агентством по устойчивому соцобеспечению (DOST) и Общественным объединением Üçüncü Bahar.

Елена Остапенко, Э.Т.