ТАСС: У одного из ликвидированных в РФ боевиков гражданство Азербайджана

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Ликвидированные в Екатеринбурге трое бандитов, планировавших подготовку терактов, имели гражданство России. Один из них имел гражданства РФ и Азербайджана, сообщил в четверг, 30 апреля, ТАСС источник в экстренных службах региона.

«У всех трех бандитов, причастных к террористической деятельности, было гражданство России. У одного из них было также гражданство Азербайджана. Операция проходила в одном из садовых товариществ в пригороде Екатеринбурга, где они снимали дом», - сообщил источник.

По его данным, из соседних домов при проведении операции были эвакуированы около 50 человек.

Режим КТО был введен в ночь на 30 апреля. Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что ликвидированы трое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ, на месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

1news.az