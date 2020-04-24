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TƏBİB: «До сегодняшнего дня было проведено около 115 000 тестов»

24 Апреля, 2020 в 19:37 ~ 1 минута на чтение 336
TƏBİB: «До сегодняшнего дня было проведено около 115 000 тестов»

В стране имеется 18 лабораторий для регулярной диагностики вируса. До сегодняшнего дня было проведено около 115 000 тестов.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что открытие медицинского центра Yeni Klinika оказало большую поддержку. «До настоящего времени здесь проходило лечение около 130 пациентов с коронавирусом», - сказал он.

По его словам, в настоящее время в этой клинике находятся шесть критически больных пациентов, до 8 пациентов получают лечение с помощью искусственного дыхания.

Эльшан Рустамов, М.К.

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