TƏBİB: «На территории республики нет проблем с обеспечением лекарствами»

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На территории республики нет проблем с обеспечением лекарствами, медицинскими приборами и оборудованием.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что с 20 апреля начала действовать лаборатория в Шеки, а с 27 апреля начнет работу лаборатория в Сумгайыте.

По его словам, на территории республики начато сооружение десяти модульных больниц. «Они откроются в кратчайшие сроки, где будут работать врачи, которые прошли тренинги», - сказал он.

Рамин Байрамлы отметил, что в центрах по приему звонков начали работать волонтеры.

«Основная их деятельность связана с предоставлением информации о вирусе, оказанием психологической поддержки», - сказал он.

Он отметил, что особая поддержка была оказана в приобретении оборудования частным сектором. «Данное оборудование имеется в очень малом количестве стран, оно состоит из современных систем европейского производства», - сказал он.

Рамин Байрамлы отметил, что свои услуги во время особого карантинного режима предоставили частные компании и ряд отелей.

«Например, «Pasha Holding» оказал поддержку на 3 млн 200 тысяч манатов», - сказал он.

Эльшан Рустамов, М.К.