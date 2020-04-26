Технологии Teleport помогут в борьбе с Covid-19 в Азербайджане

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В условиях карантина Сovid-19 и домашней самоизоляции компания “Teleport”, стремясь поддержать предпринимаемые государством меры по борьбе с новым вирусом, с целю помочь государственным, образовательным и частным организациям в коммуникациях, разработал и внедрил бесплатный и общедоступный продукт видео-конференц связи - Teleport Meet.



Так как все компании и организации массово переносят рабочие процессы в онлайн, “Teleport” организовал бесплатную платформу видео-конференц связи между удаленными друг от друга людьми для совместной работы вне офисов и кабинетов как одна единая команда. Все что требуется для teleport решения для видео - конференций это компьютер, планшет или смартфон с камерой и микрофоном.



Превосходное качество и видео звонки высокой чёткости делают виртуальные встречи максимально приближенными к реальным. Доступны различные инструменты, такие как показ слайдов и презентаций, обмен текстовыми сообщениями, полная конфиденциальность и безопасность. Модераторы конференции могут удаленно управлять микрофонами участников, назначать выступающих, обмениваться сообщениями в один клик.



Все сервера на которых функционирует Teleport Meet находятся в Азербайджане, и не зависят от зарубежных компаний и загруженности в международных Интернет-каналах. Таким образом групповая видео - конференц связь, которая еще недавно была очень дорогой услугой с помощью Teleport Meet становится доступной всем.

О компании Teleport:

“Teleport” динамичная и быстро развивающаяся Интернет компания с креативной командой, является азербайджанским брендом предоставляя самые передовые интернет-услуги. Имея оптическую сеть передачи в Баку и Апшероне “Teleport”, предоставляет скоростной доступ в интернет своим частным и корпоративным клиентам, является оператором Wi-Fi сети в жилых комплексах Баку и лицензионным IPTV оператором OTT услуг телевидения. В начале 2020 года Teleport запустил бесплатный мессенджер с функцией SIP телефонии Teleport Communicator.

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