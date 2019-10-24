Тема «Культура безопасного поведения в киберпространстве» обсуждается в средних школах Азербайджана – ФОТО

Бурное развитие компьютерных технологий и широкое распространение сети Интернет открывают перед людьми большие возможности для общения, саморазвития, упрощения жизни и улучшения ее качества.

Однако Интернет - это не только кладезь возможностей, но и источник угроз. Сегодня количество пользователей сети Интернет составляет сотни миллионов людей, и немалая часть из них - дети, которые могут не знать об опасностях мировой паутины. В связи с этим большое значение приобретает проблема «культуры безопасного поведения в киберпространстве». Одними из средств предотвращения киберугроз являются своевременное просвещение и подготовка подрастающего поколения к новой цифровой эре, где Интернет соединяет между собой и людей, и вещи.

Принимая во внимание актуальность данной темы, 23 октября при совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, Министерства образования, мирового лидера в области сетевых технологий компании Cisco и лидера сотовой связи страны компании Azercell Telekom состоялся социально-образовательный проект по пропаганде безопасного поведения в Интернете среди школьников. В ходе проекта представители компании Cisco, приехавшие в Азербайджан в составе большой делегации в рамках социальной программы Giving Back, провели информативные сессии для учеников 3-5-х классов одновременно в десяти среднеобразовательных школах города Баку. Цель этой программы — рассказать юным участникам и пользователям всемирной сети как о рисках, поджидающих их в интернет-пространстве, так и о способах защиты от максимально возможного числа угроз и предотвращения воздействия с нежелательными последствиями.

Следует отметить, что цифровой партнер проекта - мобильный оператор Azercell Telekom, для которого тема кибербезопасности занимает особое место в проектах по корпоративной социальной ответственности, - поддержал данную инициативу, предоставив школам MiFi модемы с ежемесячными интернет-пакетами в размере 10GB, а также подарки для школьников.

Напомним, что для обеспечения безопасного пользования Интернетом как взрослых, так и детей в 2016 году компания Azercell запустила программу Azercell Plus Защита, которая предлагает подключение к мобильным приложениям по защите от киберугроз: «Универсальная защита», «Защита для Android» и «Родительский контроль». Кроме того, начиная с 2018 года лидер сотовой связи проводит тренинги для школьников, родителей и учителей на тему «Интернет-безопасность и цифровое гражданство» в городских и региональных среднеобразовательных школах страны.

Более подробная информация по адресу news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения - 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн-обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 районов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов İnvestors in People.

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