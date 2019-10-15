Террористы PKK освобождают боевиков ИГИЛ из тюрем Сирии - ВИДЕО

Боевики сирийского крыла террористической организации PKK/YPG освободили из тюрьмы сирийского города Таль-Абьяд всех боевиков кровавой преступной организации ИГИЛ.

Как сообщает Anadolu, видео из тюрьмы с пустующими камерами попало в распоряжение СМИ. Согласно информации источников сил безопасности Турции, после зачистки города от террористов сирийского крыла PKK - YPG бойцы умеренной оппозиции и турецкие военные осмотрели тюрьму, где ранее содержались террористы ИГИЛ.

Двери всех камер тюрьмы, окруженной высокой стеной, были открыты.Турция ранее заявляла о готовности обеспечить надзор над всеми террористами ИГИЛ, содержащимися в тюрьмах Сирии.

Турция 9 октября начала масштабную антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Целью операции, получившей название «Источник мира», является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии.

Решение о проведении операции основано на статье 51-й Устава ООН, признающей за государствами право на самооборону. Турция заявляет об уважении территориальной целостности и единства Сирии.

Власти Турции заявили, что приоритетом для Анкары, как и в ходе предыдущих антитеррористических операций, остается безопасность мирного населения, минимизация ущерба культурным и историческим памятникам Сирии.

1news.az