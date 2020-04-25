Теймур Раджабов примет участие в Турнире претендентов  

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Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что Теймур Раджабов получит право принять участие в Турнире претендентов в 2022 году.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Спутник-Азербайджан», глава ФИДЕ отметил, что он считает справедливым, если азербайджанский шахматист сыграет в Турнире претендентов 2022 года.

"Пока это не согласовано в установленном порядке с советом ФИДЕ, но я лично считаю, что было бы разумно и справедливо дать Теймуру право участвовать в следующем Турнире претендентов в 2022 году", - сказал Дворкович.

Глава ФИДЕ считает, что Теймуру Раджабову пришлось принять непростое для себя решение.

"Это исходит из того, что обстоятельства нынешнего года сложились достаточно непросто и он действительно принял непростое для себя решение отказаться от участия в турнире. Тем не менее, он победитель Кубка мира 2019 года, поэтому я лично считаю, что будет справедливо дать ему право сыграть в Турнире претендентов в 2022 году", - подчеркнул Дворкович.

Он отметил, что в связи с допуском Раджабова к участию в Турнире претендентов 2022 года, в ближайшее время будут проведены необходимые консультации внутри совета ФИДЕ и с потенциальными организаторами Турнира претендентов 2022 года.

Напомним, что Теймур Раджабов снялся с Турнира претендентов 2020 года после того, как получил отказ от ФИДЕ на свою просьбу о переносе турнира из-за распространения коронавируса во всем мире. ФИДЕ, вопреки здравому смыслу, начала турнир в Екатеринбурге, но после первого круга была вынуждена его прервать.

Теймур Раджабов был отобран в Турнир претендентов 2020 года благодаря победе в прошлом году на Кубке мира в Ханты-Мансийске.

Подготовил Теймур Максутов