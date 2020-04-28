The Jerusalem Post: «Коронавирус в Азербайджане: вызовы и реальность»

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12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что новый источник коронавируса стал причиной респираторного заболевания в группе людей в Ухане, Китай, о чем было сообщено ВОЗ 31 декабря 2019 года.

27 февраля был создан оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана для предотвращения опасности, которую может вызвать пандемия коронавируса, для осуществления профилактических и неотложных мер. В эту штаб-квартиру вошли руководители соответствующих государственных организаций во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своей статье «Коронавирус в Азербайджане: вызовы и реальность» во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post написал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный эксперт в области международных отношений Арье Гут.

По мнению израильского эксперта, новый Коронавирус - невидимый враг - незаметно проник в не имеющий выхода к морю Азербайджан. "Сегодня надежный партнер и союзник Израиля в Евразии - Азербайджан является сильным, независимым государством и лидером геополитических и геоэкономических процессов в регионе Южного Кавказа.

Осуществляя различные проекты в области геоэкономики и транспортного сотрудничества, Азербайджан способствует расширению границ мира, стабильности и процветания в регионе и за его пределами. Другими словами, Азербайджан сегодня является экспортером безопасности и стабильности. Более того, страна напрямую поддерживает усилия международного сообщества по предотвращению современных угроз" – пишет израильский эксперт в своей статье.

Арье Гут отмечает, что, если посмотреть на Южный Кавказ, где расположен Азербайджан, можно невооруженным глазом увидеть, что эта страна находится в очень сложном, комплексном «геополитическом окружении», где находятся непредсказуемые и необычные геополитические акторы, такие как Россия, Турция и Иран.

" С самого первого дня Азербайджан воспринял вирусную угрозу достаточно серьезно. Под руководством президента Ильхама Алиева были приняты комплексные меры по ограничению распространения вируса. Как только были обнаружены первые несколько случаев COVID-19, все детские сады, школы и университеты были закрыты.

Общественность сможет выходить за пределы своих домов только для того, чтобы купить неотложные медицинские продукты, если их жизни или здоровью угрожает опасность, или утилизировать домашние отходы. Согласно указу Кабинета Министров, все магазины и рестораны были закрыты, за исключением рынков, аптек, мест на вынос и онлайн-магазинов. Все развлекательные центры, музеи, кинотеатры, театры, спортивные залы, парикмахерские и салоны красоты, портные и фотографы были закрыты до 20 апреля. Собираться вместе, включая свадьбы и вечеринки, было запрещено, за исключением похорон. Затем через несколько дней Азербайджан частично закрыл свои границы, существенно сократил воздушное движение. Были запрещены массовые собрания, закрыли культурные и развлекательные заведения, приняли конкретные указания для кафе, ресторанов, магазинов, торговых центров и общественного транспорта. Затем были приняты дополнительные ограничения для замедления распространения вируса, и с 5 апреля 2020 года Азербайджан объявил полный карантин по всей стране" – подчеркивает Арье Гут.

Автор статьи отмечает, что в настоящее время граждане и иностранные граждане должны, отправив бесплатное текстовое сообщение на определенный номер, получить разрешение на выезд из дома, чтобы купить предметы первой необходимости, такие как продукты питания, лекарства, посетить медицинское учреждение или совершить необходимую поездку. Все границы Азербайджана полностью закрыты для пассажирских перевозок.

"Лицам старше 65 лет запрещено покидать свои дома, и правительство оказывает помощь тем пожилым людям, которые живут одни. В то же время была создана специальная платформа для регистрации одиноких пожилых людей - явная группа риска от 60+. Все они могут либо позвонить в специальный call centre и сообщить, что они одни, либо зарегистрироваться онлайн.

Уже выявлено 1408 человек, социально уязвимых и слабых, которые действительно нуждаются в помощи. Оно осуществляется непосредственно государством и волонтерским движением при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Все эти люди из этой группы риска обеспечены едой и всем необходимым. Товары из магазинов доставляются к ним бесплатно. Государство платит за все" – отмечает Арье Гут.

Автор статьи подчеркивает, что в Азербайджане было проведено более 75 000 тестов, что составляет около 5300 человек на миллион населения. " Эта цифра свидетельствует о том, что Азербайджан занимает первое место во всем регионе по количеству испытаний и опережает многие передовые европейские страны по количеству проведенных тестов. Весь Азербайджан сейчас находится на карантине. При этом люди не ходят по паркам и не ходят на шашлыки, не пытаются ходить в молитвенные места. Кроме того, самое главное, все это происходит цивилизованно. Потому что в стране нет паники. Существует доверие к государственным институтам и понимание того, что их не бросят и к ним будут относиться гуманно" – пишет израильский эксперт.

Арье Гут отмечает, что для того, чтобы смягчить и уменьшить экономическое и социальное воздействие COVID-19, президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил наибольшую долю ВВП (2,5 миллиарда манатов (1,47 миллиарда долларов), или 3 процента ВВП страны) за всю постсоветскую эпоху Азербайджана, для того чтобы реально помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

"Более 600. 000 человек получат поддержку от государственной программы. Правительство покроет значительную часть зарплат. Люди, принадлежащие к этой категории, являются представителями малообеспеченных слоев населения, в тоже время — это люди, которые потеряли работу из-за коронавируса и работают неформально.

Для более быстрого восстановления экономической активности бизнеса в пост пандемический период также применяется пакет стимулов для предпринимателей, который представляет государственную поддержку для расширения налоговых льгот и расширения их доступа к льготным кредитам.

В Азербайджане было проведено более 75 000 тестов, что составляет около 5300 человек на миллион населения. Эта цифра свидетельствует о том, что Азербайджан занимает первое место во всем регионе по количеству испытаний и опережает многие передовые европейские страны по количеству испытаний. Весь Азербайджан сейчас находится на карантине. При этом люди не ходят по паркам и не ходят на шашлыки, не пытаются ходить в молитвенные места. Кроме того, самое главное, все это происходит цивилизованно. Потому что в стране нет паники. Существует доверие к государственным институтам и понимание того, что их не бросят и к ним будут относиться гуманно " – подчеркивает Арье Гут.

Автор статьи отмечает, что азербайджанское государство также решает проблемы, связанные с безработицей - увеличилось количество людей, получающих адресную социальную помощь, которая достигла более 70 000 человек. "Все эти шаги являются показателем большой заботы и внимания азербайджанского государства к своим гражданам, а также серьезной поддержки на фоне последствий нынешнего кризиса. Социальный пакет призван облегчить проблемы с помощью нескольких инструментов воздействие нового коронавируса, включая единовременные выплаты в размере прожиточного минимума 200 000 безработных граждан в течение двух месяцев, создание 50 000 оплачиваемых общественных рабочих мест, программу поддержки обучения для студентов из социально уязвимых семей: программа финансовой поддержки для механизма обеспечения ипотек и кредитов, программа поддержки коммунальных платежей, прежде всего для потребления электроэнергии населением, и программа финансовой поддержки для жизненно важных пассажирских транспортных операций" – подчеркивает Арье Гут.

"Азербайджан пожертвовал 5 миллионов долларов в Фонд реагирования COVID-19 Всемирной организации здравоохранения для поддержки глобальных усилий по сдерживанию вспышки пандемии коронавируса и, таким образом, стал единственной постсоветской и евразийской страной, которая сделала этот шаг. Таким образом, Азербайджан делает все возможное, для того чтобы сдержать и предотвратить возможность распространения коронавируса, а также смягчить этот печальный пандемический ущерб для собственной экономики и населения" - резюмирует Арье Гут в своей статье во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.