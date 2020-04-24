The Rolling Stones спела об изоляции, показав в клипе опустевшие мировые города  – ВИДЕО  

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Всемирно известная британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл «Living in a Ghost Town» (Жизнь в городе-призраке).

«Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции и надеемся, что она вам понравится», - отмечает вокалист группы Мик Джаггер в социальной сети Twitter

Песню сопровождает клип, который показывает опустевшие из-за пандемии коронавируса крупнейшие мировые города, в числе которых Лондон, Лос-Анджелес, Кейптаун и другие.

Отметим, что о самоизоляции спел и голливудский актер Джонни Депп – его трек, записанный в период карантина, можно прослушать здесь

В.Ф, Г.Р.