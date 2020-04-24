1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

The Rolling Stones спела об изоляции, показав в клипе опустевшие мировые города  – ВИДЕО  

Сегодня в 12:10 ~ 1 минута на чтение 67
The Rolling Stones спела об изоляции, показав в клипе опустевшие мировые города  – ВИДЕО  
Всемирно известная британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл «Living in a Ghost Town» (Жизнь в городе-призраке). 
 
«Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции и надеемся, что она вам понравится», - отмечает вокалист группы Мик Джаггер в социальной сети Twitter.  
 
Песню сопровождает клип, который показывает опустевшие из-за пандемии коронавируса крупнейшие мировые города, в числе которых Лондон, Лос-Анджелес, Кейптаун и другие.  
 
Отметим, что о самоизоляции спел и голливудский актер Джонни Депп – его трек, записанный в период карантина, можно прослушать здесь.  
 
 
В.Ф, Г.Р.

67

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены