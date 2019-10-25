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TikTok обвинили в угрозе национальной безопасности США

Сегодня в 15:22 ~ 1 минута на чтение 285
TikTok обвинили в угрозе национальной безопасности США

Американские сенаторы предложили начать расследование в отношении приложения TikTok.

Об этом говорится в письме исполняющему обязанности директора американской разведки Джозефу Магуайру.

Письмо подписали республиканец Тим Коттон и демократ Чак Шумер. По их мнению, приложение угрожает национальной безопасности США.

Сенаторы обеспокоены тем, что китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, по законам КНР обязана передавать информацию правительству по запросу и не имеет юридической возможности отказаться от выдачи данных.

В ByteDance заявили, что все данные американцев хранятся и используются на территории США.

Gazeta.ru

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