TikTok обвинили в угрозе национальной безопасности США

Американские сенаторы предложили начать расследование в отношении приложения TikTok.
Об этом говорится в письме исполняющему обязанности директора американской разведки Джозефу Магуайру.
Письмо подписали республиканец Тим Коттон и демократ Чак Шумер. По их мнению, приложение угрожает национальной безопасности США.
Сенаторы обеспокоены тем, что китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, по законам КНР обязана передавать информацию правительству по запросу и не имеет юридической возможности отказаться от выдачи данных.
В ByteDance заявили, что все данные американцев хранятся и используются на территории США.
Gazeta.ru