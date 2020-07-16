Точным огнем была уничтожена автомобильная техника противника - ВИДЕО

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Сегодня в ходе боевых действий в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы точным огнем наших подразделений была уничтожена автомобильная техника, доставляющая резервные силы на боевые позиции противника.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны.

Ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреливают позиции Азербайджанской армии.

Эльшан Рустамов